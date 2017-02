Pápež František: Domorodci majú mať právo rozhodovať o svojej pôde

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 15. februára (TASR) - Pápež František trvá na tom, že pôvodní obyvatelia musia dať súhlas s akýmikoľvek hospodárskymi aktivitami, ktoré sa budú realizovať na ich tradičnej kmeňovej pôde. Pápež týmto svojím dnešným vyjadrením podľa agentúry AP priamo narážal na to, že prezident USA Donald Trump nedávno obnovil projekt výstavby ropovodu Dakota Access cez územie Indiánov z kmeňa Siouxov.Pápež sa dnes stretol so zástupcami domorodých obyvateľov, ktorí pricestovali do Ríma na poľnohospodársky kongres pod záštitou OSN.Najväčšou výzvou pre pôvodné obyvateľstvo je podľa Františka nájsť spôsob, akým zladiť právo na rozvoj s ochranou ich kultúry a územia.Kmeň Siouxov z indiánskej rezervácie Standing Rock, ktorá leží na hranici medzi americkými štátmi Severná a Južná Dakota, sa pokúša zastaviť výstavbu ropovodu, ktorý podľa kmeňových náčelníkov prechádza posvätným územím a pravdepodobne spôsobí aj znečistenie vodných zdrojov.Texaská spoločnosť Energy Transfer Partners, ktorá ropovod projektuje, trvá na tom, že vodné zásoby ostanú v bezpečí.