Pápež František je smrťou Alfieho hlboko pohnutý

Londýn/Vatikán/Rím 28. apríla (TASR) - Úmrtie 23-mesačného britského chlapca Alfieho Evansa, ktorý zomrel v noci na sobotu po tom, ako jeho rodičia neuspeli na súdoch so snahou o pokračovanie liečby v Taliansku, vyvolalo emotívne reakcie, dokonca aj mimo Británie. Pápež František, ktorý verejne podporoval rodičov, na Twitteri vyjadril sústrasť rodine.napísal pápež.Prípad smrteľne chorého Alfieho, ktorého v liverpoolskej Detskej nemocnici Aldera Heya odpojili ešte v pondelok od prístrojov na podporu života, vyvolal debatu o etike v medicíne a pozornosť predovšetkým v katolíckych krajinách, napísala tlačová agentúra AP.Taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano uviedol v sobotu na Twitteri:Popredný taliansky pravicový politik Luca Zaia, guvernér regiónu Benátsko, po úmrtí Alfieho nekompromisne vyhlásil, žePredstavitelia prevažne katolíckeho Poľska a Talianska kritizovali rozhodnutia britských súdov a britskej štátnej zdravotnej služby National Health Service (NHS) v tomto prípade.Emócie ohľadne Alfieho boli vybičované, pričom podporovatelia jeho ďalšej liečby pravidelne podnikali protesty pred liverpoolskou Detskou nemocnicou Aldera Heya a neraz sa pokúsili vtrhnúť do jej vchodu. V sobotu už títo zástancovia kládli kvety pred budovou zdravotného zariadenia. To však požiadalo ľudí, aby kvetinové a iné dary nechávali vo vedľajšom parku, aby sa zaručilo, že práca nemocnice nebude narušená.Detská nemocnica Aldera Heya vydala aj vyhlásenie, v ktorom vyjadrilanad jeho skonom. A dodala:Na základe britského zákona sú súdy požiadané, aby rozhodli v prípadoch, keď sa rodičia a lekári nedokážu zhodnúť na liečbe dieťaťa. V takýchto prípadoch majú práva dieťaťa prednosť pred právom rodičov rozhodnúť, čo je pre ich potomka najlepšie.Alfie bol v "polovegetatívnom stave" v dôsledku degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári neboli schopní s určitosťou identifikovať. Od prístrojov na podporu života ho odpojili tento pondelok, a to po sérii súdnych rozhodnutí v prospech mienky lekárov z liverpoolskej Detskej nemocnice Aldera Heya. Tí argumentovali, že ďalšia liečba chlapca by bola márna a nebola by v prospech batoľaťa.Rodičia z Liverpoolu chceli svojho syna vziať na ďalšiu liečbu do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša (Bambino Gesu) v Ríme. Jej riaditeľka Mariella Enocová v utorok oznámila, že talianske ministerstvo obrany má pripravené lietadlo na prevoz Alfieho, ktorému udelili talianske občianstvo v nádeji, že to umožní jeho prepravu.napísal v sobotu chlapcov otec Tom Evans. Matka Kate Jamesová zverejnila na Facebooku podobný odkaz a poďakovala sa všetkým za podporu.