Pápež František: Migrácia nie je hrozba, ale príležitosť rásť

Rím 17. februára (TASR) - Fenomén migrácie nepredstavuje pre európsku kultúru hrozbu, ale je príležitosťou na rast spoločnosti. Pápež František to povedal počas dnešnej návštevy Univerzity Roma Tre v talianskej metropole.Pápež sa na univerzite stretol so sýrskou utečenkou Núr Íssovou. Mladú 30-ročnú ženu spolu s ďalšími migrantmi priviedol do Ríma zo svojej cesty na grécky ostrov Lesbos. Íssová následne získala vládne štipendium na rímskej univerzite, aby tam mohla doštudovať biológiu.Íssová sa Františka opýtala na obavy, že sýrski a irackí migranti ohrozujú európsku kresťanskú kultúru. František v odpovedi spomenul svoju rodnú Argentínu, ktorá je samotná krajinou imigrantov. Upozornil tiež, že so skončením vojen a chudoby sa aj zredukujú migračné toky." uzavrel pápež. Kľúčom je podľa neho integrácia nových migrantov.