Pápež František navštívi v tomto roku Mjanmarsko a Bangladéš

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 28. augusta (TASR) - Pápež František navštívi ešte v tomto roku Mjanmarsko a Bangladéš. Oznámil to dnes Vatikán.V Mjanmarsku bude František od 27. novembra do 30. novembra a navštívi tam mestá Rangún a Nepjito. V Bangladéši pobudne od 30. novembra do 2. decembra, píše sa vo vyhlásení Vatikánu.Pápežova cesta do Ázie bude nasledovať po jeho nadchádzajúcej návšteve Kolumbie, naplánovanej na 6. až 11. septembra, pripomína agentúra DPA.