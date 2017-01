Pápež František opakovane volal ťažko chorému kardinálovi Vlkovi

Český kardinál Miroslav Vlk Foto: TASR Foto: TASR

Praha 31. januára (TASR) - Českému kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorému diagnostikovali rakovinu pľúc s metastázami do kostí, opakovane telefonoval pápež František.Ako vyplýva z informácií, ktorý Vlk zverejnil na stránke kardinal.cz, hlava katolíckej cirkvi sa najskôr nedovolala, no zanechala v odkazovej schránke slová: "".Kardinál Vlk obratom zatelefonoval do Vatikánu a požiadal pápežovho tajomníka, aby vyjadril hlave katolíckej cirkvi jeho poďakovanie.Pápež František sa následne ani na druhý pokus nedovolal, pretože kardinál Vlk mal iný hovor. Podarilo sa to až na tretíkrát.Pápež sa pri tejto príležitosti informoval, ako je na tom kardinál, ktorý mu vyjadril hlbokú vďaku za jeho lásku.povedal pápež. Český kardinál v reakcii potvrdil, že má nádor a teraz sa bude rozhodovať o forme liečby a o tom, aká je perspektíva. Súčasne pripomenul, že je pripravený odísť alebo zostať, čo vyvolalo veľkú vlnu solidarity, jednoty, lásky a modlitieb.Pápež zdôraznil, že je kardinálovi nablízku a modlí sa zaňho.Kardinál Vlk, ktorý našiel útočisko na fare v Prahe-Karlíne, informoval, že dostáva stovky esemesiek. I keď pôvodne chcel na každú aspoň stručne reagovať, dospel k záveru, že to pri takom počte správ plných prejavov solidarity a povzbudenia nie je fyzicky zvládnuteľné.