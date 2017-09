Pápež František pricestoval do Kolumbie

Pápež František máva zo schodíkov pred nástupom do lietadla na rímskom letisku Fiumicino 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 7. septembra (TASR) - Pápež František pricestoval v stredu do kolumbijskej metropoly Bogota. Cieľom jeho prvej návštevy Kolumbie vo funkcii pápeža je priniesť "zmierenie a pokoj", informovala agentúra DPA.Pápeža privítal vo vojenskej časti medzinárodného letiska El Dorado kolumbijský prezident Juan Manuel Santos s manželkou a ďalšími hodnostármi.Počas svojej návštevy, ktorá potrvá do pondelka, sa František zameria na mierový proces v krajine, v ktorej je 80 percent katolíkov.Podľa očakávaní prídu pápeža počas jeho zastávok privítať milióny ľudí. V meste Villavicencio sa bude konať omša, na ktorú príde aj zhruba 6000 obetí viac ako 50 rokov trvajúceho konfliktu medzi vládou a ľavicovými Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC).Povstalci z FARC podpísali dohodu o ukončení bojov s vládou v júni 2016, čím sa skončila vyše občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 obetí na životoch. Kolumbijská vláda vyhlásila ozbrojený konflikt za oficiálne skončený v auguste tohto roka po tom, ako pozorovatelia OSN odviezli posledný kontajner naložený zbraňami a muníciou, ktoré im na základe mierovej dohody povstalci dobrovoľne odovzdali.V pondelok podpísali s vládou dohodu o prímerí aj ľavicoví povstalci zo skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN). Uskutočnili tak dôležitý krok smerom k uzavretiu trvalej mierovej dohody. Ľavicová povstalecká skupina ELN vznikla v roku 1964 a odvtedy sa aktívne zapájala do ozbrojeného konfliktu v krajine.