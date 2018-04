Pápež František prijal na osobitnej audiencii Miroslava Lajčáka

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Pápež František získal do umeleckej zbierky ďalšie dielo fotografa F. Kuliseva

Vatikán 30. apríla (TASR) - Pápež František prijal v pondelok na osobitnej audiencii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka. Informoval o tom Vatikánsky rozhlas.Po stretnutí s pápežom o 10.00 h sa Lajčák so svojou delegáciou stretol aj s predstaviteľmi vatikánskeho Štátneho sekretariátu.Slávnostný sľub predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) zložil Lajčák 11. septembra 2017 v New Yorku.Šéfa slovenskej diplomacie do tejto funkcie zvolili zástupcovia členských štátov OSN 31. mája 2017. Mandát má na obdobie jedného kalendárneho roka.Pápež František dostal do zbierky ďalší dar zo Slovenska. Predseda 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) mu počas pondelkovej oficiálnej návštevy odovzdal limitovanú edíciu knihy Element fotografa Filipa Kuliseva.konštatoval po stretnutí Lajčák. Publikácia poukazuje na rozmanitosť a čaro štyroch základných klimatických pásiem Zeme a v rôznych obdobiach roka na štyroch stovkách fotografií, ktoré autor zvýraznil geografickými faktami o navštívených miestach. Súčasťou limitovanej edície knihy, ktorá váži šesť kilogramov, je aj fotografia Spišského hradu.Kniha Element nie je prvým dielom Kuliseva v zbierke pápeža Františka. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska počas oficiálnej návštevy daroval jeho exkluzívnu publikáciu s pozlátenými stranami s fotografiami nádherných kútov Slovenska.povedal pre TASR Kulisev.Kulisev, Master QEP, FBIPP absolvoval 200 individuálnych výstav na Slovensku a po celom svete. Vydal deväť kníh, ktoré ukazujú nádheru a rozmanitosť prírody a rozprávajú aj jeho príbehy z ciest. Ako jeden z dvoch fotografov na svete získal najvyšší titul Fellowship od Britského inštitútu profesionálnych fotografov.Hľadá krásne a unikátne miesta na Zemi, ktoré prostredníctvom fotografií prináša všetkým milovníkom prírody na Slovensku aj vo svete. Chce tak v prvom rade prispieť k ochrane biodiverzity a prírodného bohatstva planéty. Patrí k nadšeným milovníkom prírody a podporuje aktivity na jej ochranu aj pre budúce generácie.