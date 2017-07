Pápež František sa modlil za rodičov Charlieho Garda

Pápež František Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 29. júla (TASR) - Pápež František vyslovil sústrasť rodičom Charlieho Garda, ktorého osud sa stal predmetom niekoľkomesačného súdneho sporu.Jedenásťmesačné britské dieťa v piatok dnes - štyri dni po tom, ako jeho rodičia oznámili, že prestávajú bojovať prostredníctvom súdov o to, aby mohol podstúpiť experimentálnu liečbu v Spojených štátoch.uviedol pápež na sociálnej sieti Twitter. Už minulý mesiac sa k prípadu vyjadril v tom zmysle, že priania rodičov by sa mali brať do úvahy.Smútok nad úmrtím Charlieho Garda vyjadril prostredníctvom Facebooku aj americký viceprezident Mike Pence.Chlapec, v britských médiách známy ako Baby Charlie, ktorý by sa bol za týždeň dožil jedného roka, bol umelo udržiavaný pri živote v jednej z londýnskych nemocníc.Charlie Gard sa narodil v auguste minulého roka s vážnym genetickým ochorením známym pod skratkou MDDS, čo je choroba na mitochondriálnej úrovni DNA. Spôsobuje slabosť svalov a poškodenie mozgu. Dieťa mohlo dýchať len s pomocou prístrojov.Podľa britských lekárov bol Charlie pravdepodobne vystavený neustávajúcej bolesti a "experimentálne liečenie bez šance na úspech" by tento stav iba predĺžilo. Rodičia svoj boj napokon vzdali vzhľadom na výrazné zhoršenie stavu dieťaťa, ktorý by už nemohla zlepšiť ani nimi požadovaná liečba v USA.Spory o ďalší osud Charlieho musel napokon riešiť londýnsky súd a príslušný spor sa ťahal už od februára tohto roku. Naposledy vo štvrtok sudca rozhodol, že chlapček má byť prevezený do hospicu a odpojený od život udržiavajúcich prístrojov. Lekári a rodičia sa totiž nedokázali zhodnúť ani na posledných krokoch smerujúcich k ukončeniu Charlieho života.