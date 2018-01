Pápež František sa v Čile stretne aj s obeťami Pinochetovho režimu

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 11. januára (TASR) - Pápež František sa počas svojej návštevy Čile stretne na budúci týždeň s obeťami diktatúry bývalého prezidenta Augusta Pinocheta. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters citujúc vatikánske zdroje.Hovorca tlačovej kancelárie Svätej stolice Greg Burke uviedol, že hlava katolíckej cirkvi sa stretne sStane sa tak na budúci štvrtok, v posledný deň pápežovho pobytu v Čilskej republike.Hovorca nespresnil totožnosť daných osôb, s ktorými sa František stretne po bohoslužbe v pobrežnom meste Iquique. Stretnutie nebolo súčasťou pôvodného programu pápeža v Čile, odkiaľ sa presunie do susedného Peru.Pinochet v roku 1973 zvrhol demokraticky zvolenú vládu prezidenta Salvadora Allendeho a nastolil diktatúru, ktorá trvala do roku 1990. Zomrel v roku 2006. Jeho tajná polícia kolaborovala s režimami v Argentíne i Brazílii.Počas tohto obdobia prišlo o život alebo zmizlo približne 3000 ľudí. Tisícky ďalších vrátane súčasnej čilskej prezidentky Michelle Bacheletovej boli mučení alebo nútení odísť do exilu. Čilský súd vlani po dlhom a komplikovanom vyšetrovaní nariadil uväznenie viac než 100 bývalých členov tajnej polície Pinochetovho režimu za porušovanie ľudských práv.