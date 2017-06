Pápež František si uctil pamiatku dvoch talianskych kňazov

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. júna (TASR) - Pápež František odletel dnes vrtuľníkom z Vatikánu do talianskych regiónov Lombardsko a Toskánsko. Uctil si tam pamiatku dvoch zosnulých talianskych kňazov, ktorí svojho času patrili v rámci katolíckej cirkvi k nepohodlným osobnostiam, informovala agentúra DPA.František najprv navštívil hrobku dona Prima Mazzolariho v lombardskej obci Bozzolo ležiacej asi 140 kilometrov juhovýchodne od Milána. Následne odletel do toskánskej obce Barbiana, miesta posledného odpočinku dona Lorenza Milaniho.povedal na margo svojej dnešnej cesty pápež.Don Primo Mazzolari (1890-1959) sa narodil neďaleko mesta Cremona. Bol pacifistom, obhajcom chudobných a kritikom katolíckej doktríny tzv. spravodlivej vojny. V 20. a 30. rokoch zaujal postoj nesúhlasu s fašistickou ideológiou rozmáhajúcou sa v Taliansku a stal sa terčom pokusu o atentát. V závere druhej svetovej vojny podporoval taliansky odboj a musel sa istý čas skrývať pred fašistami, informoval server Vatikánskeho rozhlasu.Biskup z Cremony monsignor Antonio Napolioni dnes počas návštevy pápeža v obci Bozzolo povedal, že proces blahorečenia Mazzolariho by sa mal začať 18. septembra tohto roku.Don Lorenzo Milani (1923-67) bol otvoreným a ostrým kritikom vnútrocirkevných pomerov. Viedol tzv. školu ľudu, do ktorej mohli chodiť deti z veriacich aj neveriacich rodín a zasadzoval sa za presadenie možnosti odmietnuť vojenskú službu. Z rozhodnutia predstavených zakotvil v odľahlej dedinke Barbiana, kde vložil všetky sily do výchovy chudobnej mládeže.František dnes Milaniho označil za príkladného nasledovateľa evanjelia a zavrhol názory tých, ktorá ho vnímali ako heretika.povedal pápež.Podľa dávnejšieho vyjadrenia talianskeho teológa Massima Faggioliho zosobňujú práve Mazzolari s Milanim takú katolícku cirkev, ktorá je protikladom k Františkovým konzervatívnym a tradicionalistickým cirkevným názorovým oponentom.