Pápež František vyzval Kolumbijčanov na urovnanie sporov

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 7. septembra (TASR) - Pápež František vyzval dnes Kolumbijčanov, aby sa spojili a urovnali spory po 50 rokoch ozbrojeného konfliktu. Taktiež ich vyzval na prijatie "spravodlivých zákonov" pri riešení zakorenenej nerovnosti, ktorá vyvolala rebéliu.Pápež sa tak vyjadril v prejave ku kolumbijskému prezidentovi Juanovi Manuelovi Santosovi a miestnej politickej, kultúrnej a ekonomickej elite v prezidentskom paláci v Bogote. Jeho päťdňová návšteva Kolumbie je zameraná na pomoc pri upevňovaní minuloročnej mierovej dohody medzi vládou a ľavicovými povstalcami, pripomína agentúra AP.František vyzval Kolumbijčanov, "aby si vyliečili rany, vybudovali mosty, utužili vzťahy a podporovali jeden druhého". Taktiež apeloval na prijatie legislatívy, ktorá by odstránila štrukturálne príčiny chudoby, ktoré vyvolali konflikt.dodal pápež, ktorý pricestoval do Kolumbie v stredu.Povstalci z ľavicových Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) podpísali dohodu o ukončení bojov s vládou v júni 2016, čím sa skončila vyše občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 obetí na životoch. Kolumbijská vláda vyhlásila ozbrojený konflikt za oficiálne skončený v auguste tohto roka po tom, ako pozorovatelia OSN odviezli posledný kontajner naložený zbraňami a muníciou, ktoré im na základe mierovej dohody povstalci dobrovoľne odovzdali.V pondelok podpísali s vládou dohodu o prímerí aj ľavicoví povstalci zo skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN). Uskutočnili tak dôležitý krok smerom k uzavretiu trvalej mierovej dohody. Ľavicová povstalecká skupina ELN vznikla v roku 1964 a odvtedy sa aktívne zapájala do ozbrojeného konfliktu v krajine.