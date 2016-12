Pápež František vyzval svetových lídrov, aby sa viac venovali mládeži

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 31. decembra (TASR) - Pápež František v dnešnom koncoročnom posolstve vyzval svetových lídrov, aby sa viac venovali problému nezamestnanosti mladých ľudí. Vyhlásil, že mladá generácia sa utápa v beznádeji a migrácii.Pápež František (80) v rámci svojho posledného tohtoročného verejného vystúpenia, a to na večernej bohoslužbe v Bazilike svätého Petra, uviedol, že dvere musia byť mladým ľuďom otvorené,uviedol pápež.Podľa neho má svet voči mladým ľuďom, pretože boli zbavení, ktorá by im umožnila začleniť sa do spoločnosti. Namiesto toho ich svet predurčil nadodal pápež František.