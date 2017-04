Pápež František vyzval v Káhire na ukončenie zbrojenia

Pápež František (vpravo) a veľký imám mešity al-Azhar Ahmad Tajjib počas stretnutia v Káhire 28. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 28. apríla (TASR) - Pápež František dnes v prejave na káhirskej univerzite al-Azhar vyzval na ukončenie zbrojenia, čo bude podľa neho prvý krok k tomu, aby sa svet zbavil násilia.Univerzita al-Azhar je najdôležitejším strediskom sunnitskej islamskej teológie.František, ktorý pricestoval dnes do Egypta na dvojdňovú návštevu, predniesol výzvu na mierovej konferencii na univerzite po boku veľkého imáma Ahmada Tajjiba, ktorý riadi túto renomovanú inštitúciu.povedal pápež.vyhlásil František v taliančine.Toto je jediná cesta, ako zastaviť, uviedol pápež.Veľký imám Tajjib sa pridal k Františkovým slovám a odsúdil. Avšak takisto využil príležitosť, aby sa so smútkom posťažoval na mylné predstavy o islame a jeho spájanie s násilím.uviedol Tajjib.dodal.Františkova historická návšteva je zameraná na podporu mieru a medzináboženského dialógu s islamským svetom. František má naplánované aj stretnutie s pápežom koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II. (Teodorom II.).František ešte počas dnešného letu z Ríma do Káhiry povedal, že očakávania od jeho návštevy sú vysoké. Označil ju zaPápež František pricestoval do Egypta v období pribúdajúcich útokov militantov na kresťanskú menšinu v krajine.Začiatkom mesiaca, 9. apríla počas veľkonočnej Kvetnej nedele, došlo k samovražedným bombovým útokom moslimských extrémistov na dva kresťanské koptské kostoly v Egypte. Vyžiadali si 46 ľudských životov a prihlásil sa k nim Islamský štát.František si dnes na slávnostnom obrade s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím v Káhire uctil tieto obete.povedal František.