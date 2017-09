Pápež navštívil mesto Cartagena, odsúdil obchodovanie s ľuďmi

Pápež František žehná zhromaždeným veriacim z balkóna Kardinálskeho paláca na Bolivarovom námestí v kolumbijskej Bogote 7. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 10. septembra (TASR) - Pápež František počas dnešnej poslednej zastávky na svojej ceste po Kolumbii zavítal do mesta Cartagena na severe krajiny, kde vzdal poctu svätému Petrovi Claverovi, jezuitskému kňazovi, ktorý tu v 17. storočí pokrstil státisíce černošských otrokov dovlečených kolonizátormi z Afriky.František zdôraznil, že skutky tohto španielskeho kňaza a misionára by mali byť pre súčasnú katolícku cirkev príkladom, uvádza agentúra AP.uviedol František počas modlitby pred kostolom zasväteným Petrovi Claverovi.Pápež pozdravil tisíce ľudí čakajúcich v uliciach mesta. Mnohí si všimli na jeho tvári modriny a odreniny, ktoré si pápež privodil počas cesty do Cartageny, keď v papamobile stratil rovnováhu a udrel si tvár. Vatikánsky hovorca Greg Burke uviedol:František pricestoval na päťdňovú návštevu Kolumbie v stredu. Pápeža privítal na medzinárodnom letisku El Dorado kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo podporiť mierový proces medzi kolumbijskou vládou a bývalými Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC).Františkova návšteva bola celkovo iba treťou pápežskou cestou do Kolumbie, kde rímskokatolícki veriaci tvoria 80 percent obyvateľstva. František s vráti do Vatikánu v pondelok.