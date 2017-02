Pápež opäť prosí o odpustenie za zneužívanie detí kňazmi

Pápež František Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Rím 13. februára (TASR) - Pápež František napísal predslov ku knihe Švajčiara Daniela Pitteta, ktorý sa ako dieťa stal terčom sexuálneho násilia zo strany pedofilného mnícha z rehole kapucínov.V úvode knihy nazvanej Otče, odpúšťam vám (s podtitulom Prežiť zničené detstvo) sa pápež autorovi poďakoval za jeho svedectvo, lebo ním pomáha "vniesť svetlo do strašnej tmy v živote cirkvi" a otvára cestu k spravodlivej náprave a milosti zmierenia. Dodal, že takáto otvorenosť pomáha aj pedofilom "uvedomiť si hrozné dôsledky svojich činov, (...) ktoré sú v protiklade s tým, čo náš učí Ježiš".Pápež v predslove opäť brojí za prísne potrestanie kňazov, ktorí "zradia svoju misiu", ale aj cirkevných hodnostárov, biskupov či kardinálov, ktorí by ich chceli kryť.Kniha Daniela Pitteta je podľa pápeža "potrebným, vzácnym a odvážnym svedectvom", ktoré opisuje "kalváriu autora a jeho cestu k zotaveniu, až k odpusteniu".Daniel Pittet bol v rokoch 1968-72, keď mal deväť až 12 rokov, zneužívaný kapucínskym mníchom Joëlom Allazom. Úradom svoj prípad oznámil až začiatkom 21. storočia. Páchateľ sa k svojmu činu priznal a predstúpil pred súd.Mužovi, ktorý sa dopustil sexuálneho násilia, Pittet odpustil. V knihe o tom napísal, že "veľa ľudí nedokáže pochopiť, že k nemu necítim nenávisť. Odpustil som mu a svoj život som postavil na tomto odpustení".Pittet žije vo Fribourgu, kde pracuje ako knihovník. Je ženatý, má šesť detí a naďalej sa angažuje v katolíckej cirkvi.V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica spomenul, ako sa pred dvoma rokmi vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom:. Pápež o tomto stretnutí napísal, že "na Pittetovi ešte stále vidieť hrozné škody, ktoré spôsobuje sexuálne zneužívanie a ťažká cesta, ktorú jeho obete musia prejsť". Vyjadril tiež obdiv nad tým, že napriek všetkému si tento muž zachoval vieru a dokázal odpustiť.Pápež v úvode k Pittetovej knihe spomenul na obete zneužívania, ktoré sa so svojou situáciou nedokázali vyrovnať a dohnalo ich to až k samovražde.napísal pápež.Pápež František pokračuje v línii nulovej tolerancie voči sexuálnym deliktom, ktorú nastolil jeho predchodca Benedikt XVI.František už v prvom roku svojho pontifikátu zriadil Pápežskú komisiu pre ochranu maloletých, ktorej úlohou je radiť mu pri dodržiavaní záväzkov ochrany detí a pastoračnej starostlivosti o obete zneužívania. Komisia nemá vyšetrovací charakter, keďže prípady sexuálnych deliktov kléru patria do agendy Kongregácie pre náuku viery.