Pápež označil za hriech nepriateľské postoje voči utečencom

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 14. januára (TASR) - Pápež František odsúdil v nedeľu nepriateľské a odmietavé postoje voči utečencom a migrantom, ktoré označil za hriech. Veriaci by podľa neho mali prekonať "plne pochopiteľný" strach z toho, že novopríchodzí narušia zavedené poriadky.Hlava katolíckej cirkvi to uviedla pri príležitosti nedeľňajšieho Svetového dňa migrantov a utečencov. Tejto problematike bola venovaná aj omša vo vatikánskej Bazilike svätého Petra, na ktorej sa na pozvanie pápeža zúčastnili aj tisíce migrantov, utečencov a prisťahovalcov zo 49 krajín sveta, informovala agentúra AP.Podľa Vatikánskeho rozhlasu boli na omšu pozvaní aj členovia katolíckych spoločenstiev jednotlivých národností prítomných v Rímskej diecéze, medzi nimi aj Slovenská katolícka misia.Podľa Františka je potrebné bez predsudkov a s pochopením otvoriť dvere pre ľudí z odlišných kultúr, ktorí však na druhej strane musiaPápež zdôraznil, že obavy a nedôvera spojené s prílevom migrantov sú z ľudského hľadiska plne pochopiteľné a legitímne.povedal František počas kázne.Prijatie blížneho, ktorý je odlišný, je podľa neho naopak vzácnou príležitosťou na stretnutie s Bohom.František stanovil otázku pomoci utečencom, chudobným a ďalším marginalizovaným skupinám za jednu z priorít svojej pápežskej agendy. Opakovane apeluje na európske krajiny, aby sa nevzdávali otvorenej migračnej politiky. Pripúšťa však, že prisťahovalectvo treba regulovať v záujme zaistenia integrácie migrantov do väčšinovej spoločnosti.