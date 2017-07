Pápež po najnovších udalostiach v Izraeli vyzýva na umiernenosť

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 23. júla (TASR) - Na zmierenie a umiernenosť vyzval dnes pápež František v reakcii na nedávne úmrtia pri masových nepokojoch na posvätnom mieste v Jeruzaleme. Informuje o tom agentúra AP.Veriacim, zhromaždeným na vatikánskom Námestí sv. Petra, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi povedal, že "so znepokojením sledoval vážne napätie a nepokoje", ktoré sa nedávno rozpútali na Chrámovej hore, posvätnej tak pre židov, ako aj pre moslimov.Tento týždeň zastrelil arabský ozbrojenec v priestoroch uvedeného svätého miesta dvoch izraelských policajtov, traja Palestínčania boli zabití pri pouličných nepokojoch, a mladý Palestínčan zase smrteľne dobodal troch členov jednej izraelskej rodiny v Predjordánsku.František povedal:Najvyšší pontifex zároveň vyzval ľudí, aby sa spoločne s ním modlili za to, aby sa konkrétni jedinci, ktorých sa to týka, snažili o zmierenie a dialóg.Po nepokojoch, ktoré v piatok zachvátili jeruzalemské sväté miesto známe židom pod názvom Chrámová hora a moslimom Vznešená svätyňa, sa zvýšilo v Izraeli napätie a izraelské úrady zavádzajú nové bezpečnostné opatrenia.