Pápež podporil navrhovaný zákon na lepšiu integráciu migrantov

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 21. júna (TASR) - Pápež František podporil dnes navrhovanú legislatívu, zameranú na lepšie začlenenie migrantov do talianskej spoločnosti a na pracoviskách. Zapojil sa tak do širšej debaty o prisťahovalectve a udeľovaní občianstva, ktorá v posledných týždňoch zamestnáva celoštátnu politiku.Pápež povedal, že tento týždeň sa stretol s niekoľkými utečencami, a to pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý OSN vyhlásila na 20. júna.František, ktorý kritickú situáciu utečencov postavil do popredia svojho štvorročného pôsobenia v pápežskom úrade, uviedol, že chce vyjadriť uznanie kampani, podporovanej talianskou Radikálnou stranou (PR).Táto kampaň je zameraná na dôkladné prepracovanie reštriktívnej migračnej politiky Talianska a na zákonné zastrešenie tých, čo sú v krajine ilegálne.František však nevyslovil podporu inému návrhu presadzovanému vládou, na základe ktorého by sa udeľovalo občianstvo deťom migrantov, narodeným alebo vyrastajúcim v Taliansku. V súčasnosti môžu tieto deti požiadať o občianstvo až vo veku 18 rokov.