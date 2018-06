Pápež: Populizmus nie je odpoveď na problémy sveta s prisťahovalectvom

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 20. júna (TASR) - Pápež František sa pridal ku kritikom politiky americkej vlády, ktorá spočíva v rozdeľovaní rodín ilegálnych prisťahovalcov. Vyhlásil tiež, že populizmus nie je odpoveďou na problémy sveta v oblasti prisťahovalectva.V rozhovore pre agentúru Reuters tak pápež podporil nedávne vyhlásenie konferencie biskupov USA, podľa ktorých oddeľovanie detí od rodičov na americko-mexickej hranicia jeuviedol pápež v rozhovore, ktorý poskytol v nedeľu.Pápežovo vyjadrenie sa týka americkej politiky nulovej tolerancie, keď každého, koho pristihnú pri nelegálnom prekročení hraníc Spojených štátov, trestne stíhajú. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa argumentuje, že rozdeľovanie rodín si vyžaduje zákon. Zároveň vysvetľuje, že využíva toto opatrenie, aby odradila nelegálnych migrantov od príchodu do USA.Americká vláda svojim kritikom oponuje, že každý, kto chce v súlade so zákonom požiadať o azyl, môže ísť s rodinou na oficiálny hraničný priechod a potom od nej nebude oddelený.Oddeľovanie detí od rodičov bez dokladov umožňujúcich legálny vstup do USA však vyvolalo škandál v zahraničí i v USA, a to dokonca aj v tábore Trumpových republikánov. Ku kritikom sa pridali aj náboženskí hodnostári vrátane amerických katolíckych biskupov, ktorých stanovisko pápež podporil.vyjadril sa pre Reuters.dodal František.Pápežovo vyjadrenie je ďalším prejavom nátlaku na Trumpovu vládu, pokiaľ ide o jej imigračnú politiku, konštatuje Reuters. Dodáva, že František je na čele cirkvi, ku ktorej sa vo svete hlási 1,3 miliardy ľudí, a najviac kresťanských denominácií je práve v USA.Trump zatiaľ kritiku voči sebe i svojej vláde odmieta. V utorok dokonca vo svojom tvíte napísal, žesú prívrženci americkej Demokratickej strany.napísal Trump.Kritika imigračnej politiky USA prichádza v čase, keď aj západná Európa opäť zápasí s nárastom počtu ilegálnych prisťahovalcov, ktorí do EÚ utekajú pred vojnovými konfliktami a chudobou na Blízkom východe a v Afrike.Pápež v tejto súvislosti vyhlásil, že populisti vytvárajú v otázke prisťahovalectva psychózu. Poukázal súčasne na to, že Európa demografickya potrebuje viac prisťahovalcov. Bez prisťahovalectva bude Európa, upozornil František.Okrem témy prisťahovalectva sa pápež v rozhovore pre Reuters vyjadril aj k rokovaniam s Čínou, ktoré by mohli vyústiť do historickej dohody o vymenovaní nových čínskych biskupov. Hovoril aj o škandále súvisiacom s pedofíliou v radoch katolíckych duchovných v Čile.Bilancoval i svoje päť rokov trvajúce pôsobenie v úrade hlavy katolíckej cirkvi, pričom sa bránil pred kritikou konzervatívcov vnútri cirkvi, ktorí tvrdia, že jeho interpretácia kresťanského učenia je príliš liberálna. Vyhlásil tiež, že na vysoké posty vo vatikánskej hierarchii by rád vymenoval viac žien.