Pápež prosil v Čile za odpustenie v prípade kňazov zneužívajúcich deti

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 16. januára (TASR) - Pápež František poprosil Čiľanov o odpustenie za "nenapraviteľné škody" spáchané deťom, ktoré boli sexuálne zneužité kňazmi, informovala agentúra AP.Pápež začal návštevu Čile prejavom pred čilskou prezidentkou Michelle Bacheletovou, poslancami, sudcami a ďalšími predstaviteľmi krajiny. Vo svojej reči sa priamo vyjadril aj k prípadom sexuálneho zneužívania detí kňazmi v katolíckej cirkvi. Škandály narušili dôveryhodnosť katolíckej cirkvi a zároveň pápežovi skomplikoval pobyt v krajine.František povedal, že "cítil povinnosť vyjadriť svoju bolesť a hanbu nad nenapraviteľnou škodou, ktorú niektorí členovia cirkvi spôsobili deťom". Dodal, že sa pridal k ďalším biskupom so žiadosťou o odpustenie. Chce tiež podporiť obete a postarať sa, aby sa takéto zneužívanie viac neopakovalo.Ide o prvú pápežovu cesta do tejto andskej krajiny so 17 miliónmi obyvateľov, odkedy sa v roku 2013 postavil do čela cirkvi. V Čile v súčasnosti vládne aj hnev nad Františkovým rozhodnutím z roku 2015 vymenovať biskupa, ktorý mal blízko k čilskému najznámejšiemu pedofilnému kňazovi Fernandovi Karadimovi. Toho Vatikán v roku 2011 uznal za vinného z desaťročia trvajúceho zneužívania desiatok detí.Agentúra AP zároveň v utorok informovala o troch útokoch na katolícke kostoly, ktoré sa odohrali v prvý celý deň pápežovho pobytu v Čile.Kostoly vypálili v utorok v skorých ranných hodinách miestneho času v regióne Araucanía. Od piatka sa tak v Čile stalo terčom útoku zápalnou bombou celkovo deväť kostolov.