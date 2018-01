Pápež sa obáva vypuknutia jadrovej vojny

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 15. januára (TASR) - Pápež František vyjadril v pondelok reálne obavy z možného vypuknutia jadrového konfliktu. Zároveň zopakoval svoju výzvu na celosvetové nukleárne odzbrojenie, informovala agentúra DPA.odpovedala hlava katolíckej cirkvi na otázku novinára z talianskej tlačovej agentúry ANSA.povedal pápež na palube lietadla smerujúceho do latinskoamerického Čile.František tiež nariadil, aby každý novinár na palube lietadla dostal fotografiu dieťaťa, ktoré prežilo atómový útok USA na japonské mesto Nagasaki. Záber dieťaťa, ktoré nesie na svojom chrbte mŕtveho brata, dopĺňal nápisPápež odcestoval z Ríma v pondelok krátko pred 9.00 h SEČ. Prvou zastávkou jeho latinskoamerickej pastoračnej cesty bude Čile, kde zotrvá do štvrtka. Následne odcestuje do susedného Peru, ktoré cez víkend postihlo silné zemetrasenie.