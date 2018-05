Pápež sa stretáva s biskupmi z Čile, cieľom je očista tamojšej cirkvi

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 15. mája (TASR) - Pápež František začal v utorok sériu stretnutí s 34 čílskymi biskupmi, ktorých povolal do Vatikánu, aby sa objasnil škandál súvisiaci s prípadmi pohlavného zneužívania detí v katolíckej cirkvi v Čile.Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s tým, že na tri dni naplánované stretnutia - individuálne aj v skupinách - by mali viesť k očiste v hierarchii cirkvi v Čile.Niekoľko hodín pred schôdzkou čílski biskupi pred novinármi vyhlásili, že sa dopustilipriznal pomocný biskup zo Santiaga Fernando Ramos.Sexuálny škandál výrazne poškodil obraz cirkvi v kedysi tradične katolíckom Čile. Mal negatívny vplyv aj pápežovu povesť, pretože v januári, počas návštevy v Čile, sa zastával biskupov obviňovaných z toho, že kryli sexuálny škandál. Pápež neskôr tento svoj postoj prehodnotil. Následne do Čile vyslal arcibiskupa Charlesa Sciclunu, aby sa stretol s obeťami zneužívania a ďalšími veriacimi. Scicluna pripravil 2300-stranovú správu, ktorá bude teraz vo Vatikáne predmetom diskusií s čílskymi biskupmi.Juan Ignacio González Errázuriz, biskup mesta San Bernardo, nevylúčil, že niektorí z biskupov zapletených do škandálu by mohli odstúpiť alebo byť odvolaní, ako mnohí Čiľania žiadajú. González však spresnil, žeJednou z kľúčových postáv krízy je Juan Barros, ktorého pápež v roku 2015 vymenoval za biskupa z Osorna aj napriek podozreniam a obvineniam, že kryl zneužívanie maloletých ich mentorom, pátrom Fernandom Karadimom. Barros uviedol, že nevedel o žiadnom priestupku.S pápežom sa nedávno vo Vatikáne stretla aj trojica mužov - Juan Carlos Cruz, James Hamilton a José Andrés Murillo -, ktorí sa v minulosti stali obeťami sexuálneho zneužívania zo strany Karadimu.Karadimove obete sa na cirkevných činiteľov obrátili už v roku 2002, tí im ale neuverili. Vatikán začal prípad vyšetrovať až v roku 2010, keď sa obvinenia dostali na verejnosť. Vatikán následne Karadimovi zakázal činnosť.V roku 2011 Vatikán uznal Karadimu za vinného zo sexuálneho a psychického zneužívania mladistvých. Niektoré z Karadimových obetí požadujú Barrosovo odvolanie, pretože podľa nich Karadimovo správanie videl a nezasiahol. Barros tieto obvinenia odmieta.Dnes 87-ročný Karadima žije v domove dôchodcov v Čile a naďalej odmieta všetky obvinenia a podozrenie voči svojej osobe.Vatikán na margo stretnutia s biskupmi z Čile vo svojom vyhlásení zo soboty uviedol, že pápež bude voči nim tvrdý. Vo vyhlásení sa hovorí o. Uvádza sa v ňom tiež, že cieľom stretnutí vo Vatikáne bude aj snaha určiťspáchané na obetiach škandálu.Ako uviedla agentúra Reuters, v utorok vo svojej kázni počas rannej omše - bez priamej zmienky o Čile - sa pápež vyjadril, že každý biskup by mal vedieť,