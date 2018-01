Pápež ukončil cestu po Latinskej Amerike a odletel späť do Ríma

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 22. januára (TASR) - Pápež František ukončil v nedeľu návštevu Latinskej Ameriky a odcestoval naspäť do Ríma. Šesťdňovú pastoračnú cestu hlavy katolíckej cirkvi sprevádzali aj protesty proti prípadom sexuálneho zneužívania detí katolíckymi duchovnými, informovali agentúry AP a DPA.Predtým, ako odletel z letiska v peruánskej metropole Lima, pápež celebroval omšu na tamojšej leteckej základni. Podľa odhadov sa jej zúčastnilo až okolo 1,3 milióna veriacich.Katolíci musia poraziť "globalizáciu ľahostajnosti" a pomôcť marginalizovaným ľuďom "nájdeným pozdĺž našich ciest, žijúcim na okraji našich miest," uviedol pápež na poslednej bohoslužbe v rámci svojej návštevy Latinskej Ameriky.Upozornil pritom veriacich, aby sa nestali k druhým ľuďom "anonymnými a hluchými" a aby nemali "chladné a tvrdé srdce".Podľa denníka La Republica František ešte pred omšou v Lime, počas stretnutia s miestnymi biskupmi, kritizoval rozšírenú korupciu v krajine. Pripomenul pritom viacero peruánskych prezidentov, ktorí sa po skončení svojho mandátu dostali do väzenia v súvislosti s korupciou alebo s inými obvineniami.Pápež sa v Peru v piatok stretol s prezidentom Pablom Kuczynskim, ktorého rozhodnutie omilostiť bývalého peruánskeho diktátora Alberta Fujimoriho vyvolalo v decembri celoštátne protesty.Hlava katolíckej cirkvi okrem Limy navštívila aj peruánske mestá Puerto Maldonado a Trujillo.Pápež pricestoval do Peru vo štvrtok zo susedného Čile, kde zožal kritiku za prítomnosť biskupa Juana Barrosa na omši, ktorú slúžil. Barros, ktorého František vymenoval v roku 2015 za biskupa, mal blízko k čílskemu pedofilnému kňazovi Fernandovi Karadimovi. Toho Vatikán uznal v roku 2011 za vinného z desaťročia trvajúceho zneužívania desiatok detí.Františkova cesta bola okrem iného zameraná na zdôraznenie neľahkej situácie miestnych domorodých etník a potreby zachovať amazonský prales. Do popredia sa však dostal aj problém sexuálneho zneužívania kňazmi.