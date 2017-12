Pápež vo vianočnom posolstve hovoril o Jeruzaleme i deťoch utečencov

Pápež František žehná veriacim počas tradičného vianočné posolstva Urbi et orbi - Mestu a svetu z balkóna Baziliky sv. Petra vo Vatikáne 25. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. decembra (TASR) - Pápež František využil v pondelok svoje tradičné vianočné posolstvo na to, aby opäť vyzval na mier v rôznych častiach sveta, pričom varoval aj pred ďalším vyostrením konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.Počas poludňajšieho príhovoru z balkóna vatikánskej Baziliky sv. Petra tiež povedal, že Ježiša videl v tvárach detí žijúcich vo vojnových zónach, ale aj tých, ktoré pochádzajú z rodín utečencov alebo nezamestnaných. Desaťtisíce prítomných veriacich si nakoniec vypočuli pápežské vianočné požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu), informovala agentúra DPA.upozornil František pri príležitosti Prvého sviatku vianočného. Dodal, že ľudia sa musia zasadzovať za to, aby bol svet "ľudskejším a dôstojnejším pre deti dneška i zajtrajška". Vyslovil sa tiež za väčšiu ústretovosť k deťom migrantov.povedal najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi na margo krízy, vyostrenej nedávnym rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.Pápež vo vianočnom posolstve spomenul aj konflikty a krízy v iných častiach Blízkeho východu, Jemene, Južnom Sudáne, Somálsku, Burundi, Konžskej demokratickej republike, Stredoafrickej republike, na Ukrajine, v Kórei a Venezuele. Zmienil sa taktiež o utrpení príslušníkov rohinskej menšiny v Mjanmarsku a Bangladéši - krajinách, ktoré navštívil pred štyrmi týždňami.