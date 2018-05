Pápež vyzval misionárov Neokatechumenátnej cesty k rešpektu iných

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. mája (TASR) - Pápež František v sobotu apelovalo na jedno z najväčších misijných hnutí v katolíckej cirkvi, aby jeho členovia rešpektoval odlišné kultúry a nepokúšal sa "dobývať duše", keď šíria svoju vieru vo svete. Informovala o tom agentúra AP.Pápež túto myšlienku vyslovil v príhovore k členom neokatechumenátneho hnutia, ktorí sa zišli do Ríma na oslavy 50. výročia jeho vzniku. František sa s nimi zišiel na rímskom predmestí Tor Vergata.Toto spoločenstvo - Neokatechumenátna cesta - bolo založené v Španielsku v 60. rokoch. Usiluje sa o vzdelávanie dospelých katolíkov vo viere a každý rok vysiela rodiny na misie po celom svete. vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti poznamenal, žePápež misionárov okrem iného nabádal:Pripomenul im, žeStretnutie s približne 150.000 členmi Neokatechumenátnej cesty zo 134 krajín sveta zakončil pápež slávnostným vyslaním do misií 34 komunít tvorených vždy tromi rodinami a kňazom. Vydajú sa teraz do krajín Európy, Ázie a Blízkeho východu, kde je katolícka cirkev menšinou, aby tam žili a šírili evanjelium, dodal Vatikánsky rozhlas.