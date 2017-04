Pápež vyzval politikov vo Venezuele, aby zabránili ďalším násilnostiam

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 30. apríla (TASR) - Pápež František dnes vo svojom tradičnom nedeľnom príhovore vyzval politických lídrov i vodcov občianskej spoločnosti vo Venezuele, aby tam zabránili ďalším násilnostiam. Pripomenul súčasne vysoký počet obetí a zranených, ktoré si doteraz vyžiadala vlna protivládnych protestov v tejto latinskoamerickej krajine.V príhovore k veriacim, ktorí sa dnes zišli na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, pápež povedal, že sa modlí za obete nepokojov vo Venezuele a zdieľa smútok pozostalých.Nástojčivo ďalej vyzval venezuelskú vládu a všetky zložky tamojšej spoločnosti, aby zabránili každej ďalšej forme násilia, rešpektovali právo a hľadali riešenie súčasnej krízy v krajine na základe dohody.Pápež pripomenul, že Venezuelčania sú vyčerpaní vážnou "humanitárnou, sociálnou, politickou a hospodárskou krízou", ktorá postihla ich krajinu. Súčasne ubezpečil, že sa modlí za "pokoj, zmierenie a demokraciu" pre tento "milovaný" národ.Takmer každodenné protestné akcie si vo Venezuele v uplynulých týždňoch vyžiadali najmenej 28 obetí na životoch a stovky zranených.Venezuela prechádza vážnou politickou a hospodárskou krízou. Prezident Nicolás Maduro obviňuje oponentov zo sprisahania so zahraničím proti svojej socialistickej vláde. Opozícia, naopak, kritizuje autoritársky štýl jeho vládnutia.Vzhľadom na nízke ceny ropy a dlhoročné zlé hospodárenie chýbajú vo Venezuele devízy na dovoz potravín, liekov i iných každodenných potrieb. V krajine je najvyššia inflácia na svete - tento rok by mala dosiahnuť 750 percent.Pápež už v noci nadnes, pri návrate z návštevy z Egypta do Vatikánu, ponúkol svoju pomoc pri riešení krízy vo Venezuele, pričom však uviedol, že táto misia sa môže konať len za veľmi presných podmienok - bližšie ich však nešpecifikoval.Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, ktorý pôsobil vo Venezuele ako nuncius, už v decembri zverejnil štyri podmienky Vatikánu pre rokovania o urovnaní krízy: stanovenie harmonogramu volieb, prepustenie väznených opozičných aktivistov, povolenie humanitárnej pomoci zo zahraničia a obnovenie výsad parlamentu.Doterajšie pokusy o pomoc pri riešení politickej krízy vo Venezuele neboli úspešné.