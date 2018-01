Pápež vyzval v Čile na pohostinnosť k migrantom, omša bola na pláži

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 18. januára (TASR) - Pápež František vyzval kresťanov, aby boli pohostinní k migrantom. Podľa neho nie je možné "hovoriť o kresťanskej radosti tam, kde sa (pred inými) zatvárajú dvere". František sa takto vyjadril počas omše, ktorú vo štvrtok celebroval na pláži Tichého oceánu neďaleko čilského mesta Iquique, kam pred obedom miestneho času priletel z metropole Santiago. Na omši sa zúčastnilo zhruba 100.000 veriacich, uviedla agentúra DPA.Iquique, čo v jazyku aymara znamená "Zem snov", ktoré v ostatnom čase zažilo prílev desaťtisícov migrantov prevažne z okolitých krajín, podľa pápeža pripomína "veľkosť mužov a žien", ktorí sa "zoči-voči nepriazni osudu nevzdali, ale vydali sa na cestu hľadania (lepšieho) života". Práve tí sú podľa pápeža, z ktorého homílie citoval Vatikánsky rozhlas, "ikonou Svätej rodiny, ktorá musela prejsť púšťou, aby mohla prežiť".František kresťanov vyzval, aby boli "vnímavými voči všetkým situáciám nespravodlivosti a novým formám vykorisťovania" a druhým ponúkali to, čo majú, "i keď sa zdá, že to nie je veľa".Omša bola poslednou pápežovou verejným zastávkou v Čile, ktorú absolvoval pred večerným odletom do susedného Peru, kde sa zdrží do nedele. V Peru František navštívi metropolu Lima, prístavné mesto Trujillo ležiace na severe krajiny a Puerto Maldonado v povodí Amazonky.