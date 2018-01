Pápež vyzval veriacich konať a nezištne darovať

Pápež František bozkáva jezuliatko počas Trojkráľovej svätej omše v chráme sv. Petra vo Vatikáne 6. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 6. januára (TASR) - Pápež František slúžil v sobotu vo vatikánskej Bazilike sv. Petra liturgiu zo slávnosti Zjavenia Pána. Informovala o tom agentúra DPA.Vo svojej homílii pápež poukázal na to, že všetkým, ktorí hľadajú, Ježiš umožní, aby ho našli. Upozornil však, že nájsť Ježiša vyžaduje. Na príklade trojice mudrcov, ktorých k Ježišovi priviedla hviezda, pápež zdôraznil, že dobrý kresťan by nemal vyčkávať, ale mal by konať.Podľa Vatikánskeho rozhlasu pápež vysvetlil, že jePápež prirovnal postoj prorokov, ktorí predpovedali, kde sa Ježiš narodí, ale nevydali sa na cestu k nemu, k pokušeniu toho, kto je veriacim už dlho: dokáže síce vieru obšírne rozoberať, ale osobne sa pre ňu neangažuje.vysvetlil pápež.František súčasne poukázal na to, že prinášaním darov sa mudrci podobajú Ježišovi,. Pápež upozornil, že evanjelium sa uskutočňuje len vtedy, keďV deň slávnosti Zjavenia Pána, ktorý je v mnohých krajinách spätý s rozdávaním darčekov, pápež pripomenul, žePápež vyzval na zamyslenie, aký nezištný dar môže každý človek ponúknuť blížnym v núdzi. Prízvukoval, že v kresťanskom živote nezištné dary nesmú chýbať, inakSvoju homíliu pápež ukončil modlitbou za Božiu pomoc objaviť znovu radosť z dávania.