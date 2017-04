Pápež vyzýva zmierniť napätie okolo KĽDR diplomatickou cestou

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. apríla (TASR) - Pápež František vyzval Spojené štáty a Severnú Kóreu, aby súčasnú krízu riešili diplomatickou cestou. Varoval, že vojna by mohla zničiť "nielen malú, ale podstatnú časť ľudstva a kultúry", čo by podľa neho bolo "hrozné".Podľa pápeža by USA mali zvýšiť svoje úsilie o sprostredkovanie riešenia konfliktnej situácie. Naliehal na využitie diplomacie a rokovaní, pretože "sú budúcnosťou ľudstva".Pápež prišiel s touto výzvou v noci nadnes, počas návratu z návštevy Egypta do Ríma, keď na palube lietadla odpovedal na otázky novinárov.V tomto prípade reagoval na otázku ohľadom napätia, ktoré sa vystupňovalo, keď Severná Kórea v sobotu odpálila balistickú raketu bližšie neurčeného typu, ktorá však zjavne vybuchla len niekoľko minút po štarte.Podľa pozorovateľov Pchjongjang takto "vzdorne" reagoval na výzvy amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona, ktorý brojil za sprísnenie sankcií voči KĽDR.Napätie na Kórejskom polostrove eskaluje v dôsledku rozvíjania raketového a jadrového programu Severnej Kórey, s čím súvisia i dosiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey či vyslanie údernej skupiny amerických vojenských plavidiel do tejto oblasti.