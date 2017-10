Pápež zvoláva na október 2018 synodu biskupov z oblasti Amazónie

Pápež František dnes pri kanonizačnej omši na Námestí sv. Petra vyhlásil ďalších 35 svätých, z ktorých väčšina zomrela mučeníckou smrťou v 17. storočí v Latinskej Amerike, 15. októbra 2017 vo Vatikáne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 15. októbra (TASR) - Pápež František zvoláva na október budúceho roku do Vatikánu synodu biskupov pôsobiacich v krajinách v povodí rieky Amazonka. Cieľom tohto stretnutia bude diskusia o stave cirkvi v oblasti, nároky a práva tamojších pôvodných obyvateľov a ich evanjelizácia.Agentúra Reuters pripomenula, že panamazonský región zahŕňa územie štátov Guyana, Surinam, Francúzska Guyana, Venezuela, Ekvádor, Kolumbia, Bolívia, Peru a Brazília. Biskupská konferencia krajín Latinskej Ameriky ešte roku 2014 so súhlasom Vatikánu spustila iniciatívu na pomoc pôvodným obyvateľom Amazónie, osobitne v oblasti ochrany životného prostredia.Pri oznamovaní svojho zámeru zvolať do Vatikánu biskupov z Amazónie dnes pápež upozornil, že pôvodní obyvatelia týchto oblastí bývajú ponechaní sami na seba a žijú bez perspektívy "svetlej budúcnosti", a to aj kvôli kríze súvisiacej s amazonským pralesom.Agentúra Reuters dodala, že pápež vo svojich príhovoroch často spája výzvy na sociálnu spravodlivosť, osobitne pre pôvodných obyvateľov tých-ktorých regiónov, s obranou a ochranou životného prostredia. Tvrdí, že chudobní budú dôsledky klimatických zmien pociťovať najviac.V roku 2015 vo svojej encyklikepápež vyzval na osobitnú ochranu amazonského regiónu, pričom zdôraznil, že je životne dôležitý pre ekosystém Zeme. František často prízvukuje, že ľudia majú morálnu povinnosť chrániť Zem pred ekologickými škodami.Pápež dnes vo Vatikáne kanonizoval 35 nových svätých. Sú medzi nimi aj traja chlapci, ktorí žili v 16. storočí v súčasnom Mexiku. Všetci traja sa stali kresťanmi a za svoju vieru potom zomreli mučeníckou smrťou, keď sa jej na nátlak príslušníkov svojho etnika či rodiny nechceli vzdať. Táto trojica chlapcov je považovaná za prvých kresťanov z Nového sveta umučených za obranu svojej viery.Agentúra Reuters si všimla, že pápež sa vo svojom dnešnom príhovore nezmienil o role, ktorú zohrala cirkev pri potláčaní pôvodných kultúr v tzv. Novom svete.Počas návštevy Bolívie, ktorá sa uskutočnila v roku 2015, však František priznal, že v mene Boha bolo v Amerike na pôvodných obyvateľoch spáchaných veľa neprávostí. Následne požiadal o odpustenie za zločiny, ku ktorým došlo počas dobývania Ameriky.