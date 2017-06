Papierenský závod v Slavošovciach má 200 rokov

Foto: SHP GROUP Foto: SHP GROUP

Slavošovce 27. júna (OTS) - Závod na výrobu papierových obrúskov SHP Slavošovce v tomto roku oslavuje 200. výročie svojho založenia. V druhej polovici 90tych rokov bola papiereň na pokraji bankrotu a nebiť toho, že ju prevzala spoločnosť SCP Ružomberok a následnej reštrukturalizácie a ozdravného programu v období rokov 2001 – 2004, by v týchto dňoch nebolo čo oslavovať.Obec Slavošovce, založená v roku 1318, sa nachádza v oblasti Horného Gemera. V roku 1817 bol chátrajúci hámor v Slavošovciach prestavaný na papierenský mlyn a odvtedy sa datuje história výroby papiera v tejto obci. Vývoj výroby papiera v Slavošovciach nebol jednoduchý. V čase existencie Československej republiky v roku 1923 sa papierne dostali do finančnej krízy a bol navrhnutý ich rozpredaj. Profesor Ursíny z Českého učení technického v Brne sa prihovoril za výrobu v Slavošovciach u ministerského predsedu, vďaka čomu získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu. V 20. storočí sa papiereň sústredila na výrobu školských zošitov a blokov.V súčasnosti je SHP Slavošovce silný regionálny zamestnávateľ - v podniku pracuje 300 ľudí z blízkeho okolia a ďalších 300 ľudí pracuje v dodávateľských firmách. „,“ uviedol na slávnostnom stretnutí so zamestnancami generálny riaditeľ SHP GroupPo začlenení firmy do skupiny SHP Group, je jej smerovanie orientované na výrobu a predaj papierových obrúskov. „,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a. s.SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu a patrí do portfólia holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. eur. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera a zamestnáva viac ako 2 000 zamestnancov. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe a je aktívnym členom European Tissue Symposium (ETS).