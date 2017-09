Papierne v Ružomberku plánujú odstávku,domácnosti budú bez teplej vody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ružomberok 6. septembra (TASR) - Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP plánuje od 18. do 22. septembra celozávodnú odstávku. V tomto období môže dôjsť k vzniku zápachu a výpadkom teplej vody, informovala hovorkyňa spoločnosti Martina Piláriková.zdôraznil Bernhard Peschek, prezident spoločnosti Mondi SCP. Na túto dočasnú odstávku sa závod podľa neho dobre pripravil.dodal.Letná odstávka však zahŕňa aj údržbu sústavy tepelných zariadení, preto bude mať vplyv na dodávky teplej vody do ružomberských domácností napojených na spoločnosť Centrálne zásobovanie teplom. Problémy môžu obyvatelia zaznamenať od 16. do 23. septembra, doplnila Piláriková.dodala hovorkyňa Mondi SCP.