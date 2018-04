Papierové riadenie je brzdou výrobných firiem, ich radikálnemu rozvoju pomôže digitalizácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Industry4UM sa nieslo v duchu konfrontácie skúseností a hĺbkových debát o možnostiach a potrebách slovenských výrobných firiem, ktoré stoja pred výzvami inteligentného priemyslu. Diskusia priniesla konštatovanie, že Lean manažment, Six Sigma, systémy riadenia podniku ERP, rovnako ako excel, či QR kódovanie majú svoje limity a dnes už nestačia zvyšovať efektívnosť výroby a asistovať pri udržiavaní konkurencieschopnosti firiem. „Riadenie výroby so špičkovými technológiami dnes funguje na papieri, perách a výrobných lístkoch. Tie sú stále nástrojmi, ktoré riadia naše výroby. Zápasí s tým väčšina podnikov. Papierové riadenie je brzdou výrobných firiem. Ich radikálnemu rozvoju pomôže práve digitalizácia. Na pomery technologického vybavenia firiem a nárokov jednotlivých procesov je v mnohých z nich stále vysoko zastúpený aj človek, ktorý je však dnes najmenej spoľahlivým faktorom,“ skonštatoval k téme Martin Morháč zo SOVA Digital.Firmy dnes aplikujú digitálne technológie hlavne pri sledovaní priebehu výroby a plánovaní procesov. „V prípade, že procesy zaznamenávame papierovo, máme informácie raz za hodinu. Keď nasadíme technológie, dostaneme 100 tisíc záznamov za zmenu a už je to iné. Digitalizácia, to je v dnešných podnikoch hlavne sledovanie procesov a plánovanie výrob. Tam je obrovský priestor. Podniky by mali smerovať k tomu, aby záznamy neboli v exceli, ale mali digitálne informácie priamo z výroby,“ konštatoval Milan Lokšík zo SOVA Digital. Tieto úvahy podporuje aj špecialista výroby Milan Čuj zo spišskonovoveského Embraca, kde aktuálne tiež pracujú na zlepšení efektívnosti procesov aj cez využitie digitálneho dvojčaťa: „Predtým, ako sme zbierali dáta z liniek, zaznamenávali sme výrobu na papieri. Dospeli sme k tomu, že od istej úrovne to už nestačí. Potvrdzuje sa nám, že digitalizácia je krokom zníženia prestojov a posunutia sa ďalej.“Dnes sa firmy intenzívne pýtajú, kde a ako začať? Odporúčaním Radovana Furmanna z CEITu je: „Pomalými krokmi, postupne, nie hneď vo veľkom. Je potrebné položiť si otázku, či teraz nastavené procesy sú na to prispôsobené. Mnohé firmy sú vybavené technológiami z 21. storočia a procesy zostali zabudnuté kdesi v 20. storočí.“ Problematiky, ktoré sa riešia v slovenských výrobách sú rôzne. Aj Norbert Jakubík zo spoločnosti Danfoss Power Solutions vidí reálne východiská v digitalizácii procesov: „Máme systémy, ktoré chceme zdokonaliť. Chceme, aby nám Industry 4.0 pomohol identifikovať procesy, zlepšiť ich, aby sme vedeli optimalizovať súčasné a urýchliť nové. Diskutujeme o nástrojoch Industry 4.0, chceme dosiahnuť rovnakú úroveň vo všetkých procesoch.“ Sledovanie priebehu výroby a zbieranie dát zo zariadení a procesov je prvým krokom. Po nazbieraní dostatočnej množiny dát je kľúčovou ich analýza a vyhodnocovanie. „Dostaneme tak relevantné informácie, s ktorými už dokážeme riadiť výrobu v spoločnosti. Firmy dnes už začínajú zbierať dáta. Dôležité je zamerať sa na každý jeden výrobok a z každého zbierať tie správne dáta,“ upresnil Maroš Mudrák z Matador Automation.Aktuálnym cieľom podnikov je vyberať tie správne technológie a riadiť výrobu tak aby sa zvyšovala efektivita. „Priemysel zaznamenáva od hospodárskej krízy kontinuálny rast. Produktivita práce meraná cez pridanú hodnotu na zamestnanca sa zvýšila o 37 %. Nárast výkonnosti priemyslu zaznamenávame aj cez tržby. Tie sa zdvihli o štvrtinu aj pri skutočnosti, že na nich pracovalo o 8% menej ľudí. Zaznamenávame však aj zvyšovanie miezd, ktoré od krízy poskočili o 38%. Charakteristickou črtou slovenského priemyslu však je, že kým priemysel a aj mzdy rastú, konkurencieschopnosť nie. A to je jedným zo zásadných problémov slovenskej výroby a aj táto skutočnosť je dôvodom prečo siahnuť po nových technológiách,“ skonštatoval priemyselný analytik Martin Jesný.Na základe diskusií účastníkov výsledkom procesov digitalizácie musí byť prepojenie všetkých činností a tokov vo firme tak, aby informácie tiekli firmou bez prerušovania, boli aktuálne, dostupné a ponúkané tým, ktorí ich potrebujú. Základným princípom výroby je vybalansovať zaťaženia všetkých zariadení tak, aby ich koeficienty efektívnosti rástli rovnomerne. Výroba musí byť flexibilná, aby reagovala nielen na výpadky, ale aj na rôznorodé potreby trhu a zákazníkov. Diskusia sa venovala aj človeku vo výrobnom prostredí prechádzajúcom zmenami digitalizácie. Práve ľudia sú v tomto procese rozhodujúci faktorom. Jednak z dôvodu ich participácie na transformácií, ale aj z dôvodu dopadov na ich prácu. Podľa Kristiána Zastka z CITO Digital: „Je dôležité, aby ľudia boli súčasťou procesov zmien a prechodu na digitalizáciu. Je potrebné zapojiť ich do procesu, pýtať sa ich a rozprávať sa s nimi. Takto budú motivovaní byť súčasťou zmien a ľahšie ich dokážu akceptovať.“ Väčší priestor otázkam človeka a jeho miesta v modernej, digitalizovanej výrobe sa bude podrobne a za účasti atraktívnych hostí venovať júnové Industry4UM.