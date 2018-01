Papierovú zdravotnú dokumentáciu pacienta nahradí elektronická

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Doterajšie papierové zdravotné karty pacientov nahradia vďaka ostrému spusteniu systému ezdravie od januára z veľkej časti elektronické. Jednotlivé vyšetrenia tak vďaka zavedeniu domény evyšetrenie do praxe bude možné podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) realizovaťAktuálne budú do systému ezdravie ukladané záznamy pacienta z odborného vyšetrenia, prepúšťacie správy a popisy zo zobrazovacích vyšetrení, ako napríklad röntgen či magnetická rezonancia. Súčasťou záznamu nie sú snímky, prípadne video vytvorené z tohto zobrazovacieho vyšetrenia. Okrem záznamu z vyšetrenia lekár v systéme ezdravie vytvára aj elektronický výmenný lístok.Pacienti teda budú mať po novom elektronické zdravotné knižky, do ktorých im budú lekári zapisovať správy z jednotlivých vyšetrení, v liekovej knižke budú mať zase zapísané predpísané lieky. Do záznamov sa budú môcť podľa šéfa NCZI Petra Blaškovitša pozrieť aj pacienti priamo z domu.Okrem spomínaných informácií tam nájdu napríklad aj to, akú zdravotnú starostlivosť za nich uhradila zdravotná poisťovňa. Rovnako zistia, ktorý lekár a kedy si prezeral ich zdravotnú dokumentáciu. Na pripojenie sa cez Národný zdravotný portál je však potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a čítačka.K pacientovým údajom sa dostane jeho všeobecný lekár, ktorý bude mať k dátam neobmedzený prístup, okrem záznamov vytvorených psychiatrom.vysvetlil pre TASR Blaškovitš. V praxi by to malo podľa jeho slov vyzerať tak, že pacient vloží svoj elektronický občiansky preukaz do čítačky a na displeji stlačí áno na znak súhlasu s prístupom k zdravotným údajom.Pôvodne sa uvažovalo nad tým, že pacienti by mali mať šesťmiestny kód, ktorým by sa autorizovali. Ako však poukázal Blaškovitš, keďže ľudia majú často problém zapamätať si pin k bankomatovej karte, od nápadu sa upustilo. Pokiaľ si však občan bude chcieť kód nastaviť, môže tak spraviť cez národný zdravotný portál.