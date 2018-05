Papua-Nová Guinea chce dočasne zakázať používanie Facebooku

Ilustračná snímka. Facebook. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 29. mája (TASR) - Tichomorský ostrovný štát Papua-Nová Guinea zakáže na mesiac používanie sociálnej siete Facebook, aby zistil jeho vplyv na bežné obyvateľstvo a skoncoval s. Oznámil to tamojší minister pre komunikáciu Sam Basil, ktorého citovala agentúra DPA.Vláda počas tohto zákazu plánuje uskutočniť prieskum, aby zistila, ako sa v krajine táto sociálna sieť používa, vysvetlil minister pre miestny denník Post Courier.Spomínaný dočasný zákaz umožní vládnym analytikom preskúmať používanie Facebooku vrátane falošných účtov, pornografických materiálov a príspevkov s falošnými a zavádzajúcimi správami a informáciami, povedal Basil. Podľa jeho slov to pravým užívateľom - ľuďom so skutočnou identitou - umožní používať sociálne siete zodpovedne.dodal.Basil ďalej vysvetlil, že prieskum ministerstva porovná, ako používanie i nepoužívanie Facebooku vplýva na bežné obyvateľstvo. Dodal, že vláda tiež zváži možnosť vytvoriť pre obyvateľov tohto ostrova novú sociálnu sieť s pravými profilmi.Presný dátum, kedy zákaz v krajine začne platiť, ministerstvo nezverejnilo.Facebook čelí kritike vlád mnohých krajín sveta, odkedy vyšli najavo informácie, že spoločnosť Cambridge Analytica údajne neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov a tie potom použila na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Na základe týchto informácií vraj pomohla zvíťaziť súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.