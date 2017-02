Paradentóza je vec seniorov. Omyl

Ako si s paradentózou poradila pani Zuzana? Mladá žena, s ktorou sa osud nemaznal?Špecialisti zo Schill Dental Clinic jej pomocou implantátov vyčarili krásny úsmev Foto: Schill Dental Clinic Foto: Schill Dental Clinic

Základ je prevencia

- pravidelné čistenie zubov, minimálne ráno a večer (odstránime zubný povlak, kde sa množia baktérie)

- ošetrenie odborníkom na dentálnu hygienu aspoň 2-krát ročne (poradí s výberom pomôcok, technikou čistenia zubov, odhalí i začínajúce problémy s chrupom)

- použitie vhodnej zubnej kefky (radšej mäkšej, šetrnejšej k ďasnám) a nástrojov na čistenie medzizubných priestorov

- výber vhodnej zubnej pasty a ústnej vody, ktorá je zameraná na zmiernenie príznakov paradentózy

- Stopku dajme cukrom, sladeným nápojom a zelenú zelenine, ovociu a čistej vode.

- alkohol a cigarety nám pri liečbe paradentózy určite nepomôžu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (OTS) - Či skrytý alebo viditeľný – keď začne bolieť, vieme koľká bije. O paradontitíde, alebo ľudovo „paradentóze“, druhom najčastejšom probléme, ktorý sa týka chrupu panuje presvedčenie, že je vlastná iba seniorom, ktorí vekom prichádzajú o zuby. Tí tridsiatnici, čo si práve kvôli nej sadli stomatológovi do kresla, by vedeli rozprávať ... Tak začneme za nich.A to doslova. To, že deti kopírujú správanie sa rodičov, platí aj v prípade hygienických návykov. Čistenie zúbkov, umývanie si rúk ... Nič nefunguje tak dobre, ako ísť príkladom. Zanedbaná zubná hygiena v detskom a dospievajúcom veku môže mať nepríjemné následky v dospelosti. „,“ spomína, primár stomatologickej kliniky . A práve nedostatočná hygiena je živnou pôdou pre šírenie sa baktérií zo zubného povlaku do ďasien, ich množenie a zápal, ktorý vyvrcholí paradentózou.Parodontitída, ľudovo povedané paradentóza, môže začínať nenápadne. „,“ vysvetľuje stomatológ.A terapia? Ak je možné zub zachrániť (pri dostatočnom množstve kosti), treba ho očistiť - odstrániť zubný kameň, povlak, vyčistiť koreň pod ďasnom, a vtedy sa môže zub samovoľne upevniť. Ak je štádium pokročilé, zub treba odstrániť a zvoliť vhodnú náhradu zuba.Nájdu sa prípady, kedy jednu kefku používajú viacerí členovia rodiny. Po dôvodoch nepátrame, no treba mať na pamäti, že paradentózou (baktériami, ktoré sú na kefke) môže byť nakazený aj ďalší človek. „Ako si s paradentózou poradila pani Zuzana? Mladá žena, s ktorou sa osud nemaznal?Špecialisti zo Schill Dental Clinic jej pomocou implantátov vyčarili krásny úsmev.