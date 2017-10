PARÁDNY SKALP: Rybáriková zdolala na turnaji v Moskve Šarapovovú

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - 1. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (8-SR) - Maria Šarapovová (Rus.) 7:6 (4), 6:4

Moskva 17. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA ó Kremeľský pohár v Moskve. V úvodnom kole ako nasadená osmička vyradila domácu Rusku a bývalú svetovú jednotku Mariu Šarapovovú 7:6 (3), 6:4. Ďalšou súperkou finalistky minulotýždňového podujatia v Linzi bude Francúzka Alize Cornetová.Rybáriková si vďaka zisku cenného skalpu Šarapovovej posilnila šance na účasť na "malých MS" v čínskom Ču-chaji. V tohtoročnom hodnotení tzv. Champions Race sa posunula na 20. priečku pred šampiónku z Linzu Češku Barboru Strýcovú a zatiaľ je v pozícii prvej náhradníčky. Na 19. Austrálčanku Ashleigh Bartyovú stráca 32 bodov. Do Ču-chaju postúpia hráčky, ktoré budú k 23. októbru v Champions Race figurovať na 9.-19. priečke. Číňanke Šuaj Pcheng udelili organizátori voľnú kartu.V prvom sete duelu medzi Rybárikovou a Šarapovovou si obe hráčky držali svoje podanie až do stavu 5:5. V jedenástom geme sa Slovenke podaril brejk, vzápätí však stratila servis a tak prišiel na rad tajbrejk. V skrátenej hre získala Rybáriková od stavu 2:3 päť loptičiek za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. O osude druhého dejstva rozhodol Slovenkin brejk v desiatom geme. Rybáriková odplatila Šarapovovej prehru z turnaja v mexickom Acapulcu z roku 2015 a vyrovnala vzájomnú bilanciu na 1:1. Ruská držiteľka voľnej karty doplatila na príliš veľké množstvo nevynútených chýb.