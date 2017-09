Parašutista netrafil a dopadol medzi divákov, viacerí sú zranení

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Praha 23. septembra (TASR) - Pri záverečnom skupinovom zoskoku parašutistov v rámci dnešného Dňa s armádou v Prahe jeden z vojakov netrafil do určeného priestoru a dopadol medzi divákov. Niekoľko osôb vrátane parašutistu utrpelo pri incidente na Letnej zranenia.Informácie priniesli české elektronické médiá, ako aj internetový server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu českých ozbrojených síl a internetový server iDNES.cz s odvolaním sa na hovorkyňu záchrannej služby v Prahe.Podľa slov hovorkyne Armády ČR Vlastimily Cyprisovej nepredpokladaný poryv vetra odniesol jedného z parašutistov medzi divákov, pričom zrazil nielen oplotenie, ale aj dvoch z občanov, ktorí utrpeli stredne ťažké zranenia. Prvú pomoc im poskytli priamo na mieste nešťastia.Ako uviedla hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová, 36-ročného muža s pomliaždeninami chrbta a nôh previezli záchranári do Ústrednej vojenskej nemocnice, ženu so zranením lakťa a pomliaždeninami chrbta do nemocnice v Prahe-Motole.Zranenia utrpelo i dieťa, ktoré prepravil do nemocnice dospelý, s ktorým bolo na akcii.Prípad vyšetruje vojenská polícia i Polícia ČR.Nešťastná udalosť nenarušila priebeh podujatia, pretože išlo o záverečný zoskok.Na Letenskú pláň smerovali od rána stovky zvedavcov vrátane množstva rodín s deťmi. Organizátori pre nich pripravili ukážky modernej i historickej vojenskej techniky, prezentáciu a krst knihy Osudy odvážnych za účasti ministra obrany ČR Martina Stropnického a náčelníka generálneho štábu Josefa Bečvířa, ako aj viacero súťaží.