Paríž a Los Angeles chcú olympiádu v roku 2024

Turisti si robia spoločnú fotografiu na námestí Trocadéroe v Paríži pred Eiffelovou vežou.

Lausanne 10. júla (TASR) - Los Angeles a Paríž vyhlásili deň pred ich prezentáciami kandidatúr pred Medzinárodným olympijským výborom (MOV), že majú záujem iba o hry v roku 2024 a nie o tie nasledujúce.povedal v pondelok šéf parížskej kandidatúry a trojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalom C1 Tony Estanguet. "uviedol tiež jeho náprotivok z USA Casey Wasserman.Kandidáti prednesú svoje plány a predstavy organizácie hier pred členmi MOV a zástupcami športových federácií v utorok a v stredu. Finálne prezentácie na zasadnutí MOV i samotné voľby sa odohrajú 13. septembra v Lime.MOV by mal na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasiť návrh Výkonného výboru, že o dejiskách hier v rokoch 2024 a 2028 rozhodne v rovnakom čase. Paríž o hry 2028 nemá vôbec záujem, LA je údajne čiastočne naklonené aj tejto možnosti, no len za istých podmienok.MOV chce udeliť obe hry naraz, pretože Paríž aj Los Angeles sú silní kandidáti, pričom ďalšie štyri mestá, ktoré sa o hry uchádzali - Boston, Budapešť, Hamburg a Rím, pre rôzne problémy svoje kandidatúry stiahli.Prezident MOV Thomas Bach oficiálne privíta zástupcov oboch miest v pondelok podvečer v Olympijskom múzeu v Lausanne. Zároveň absolvuje aj večeru s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý patrí do parížskeho tímu.Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu v pondelok odporučil MOV, aby dal väčšiu právomoc svojmu etickému výboru pri vyšetrovaní rôznych pochybení. Inštitút ďalej varoval MOV, že šejk Ahmad Al Fahad Al Sabah z Kuvajtu, ktorý je na čele výboru Olympijskej solidarity, figuruje v korupčnom prípade vo FIFA.