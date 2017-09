Paríž a Moskva varovali irackých Kurdov pred destabilizovaním regiónu

Priaznivci Kurdskej strany práce, archívne foto. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Paríž/Moskva/Arbíl 27. septembra (TASR) - Francúzsko varovalo dnes predstaviteľov irackého kurdského regiónu, že vyhlásením nezávislosti by narušili stabilitu Blízkeho východu. Vyzvalo však súčasne ústrednú irackú vládu, aby poskytla Kurdom väčšiu autonómiu.povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves le Drian pre stanicu BFM TV.Podľa jeho slov nie je v súčasnosti príhodné vyhlasovať nezávislosť irackého Kurdistanu, keby však k takejto deklarácii došlo, vyvolalo by toRusko dnes varovalo Irak i Kurdov, aby po kurdskom referende o nezávislosti nepodnikali kroky, ktoré by mohli destabilizovať Blízky východ. Obe strany by aj podľa Moskvy mali viesť rozhovory o nájdení riešenia v rámci jedného irackého štátu.Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že aj keď Rusko rešpektuje národné ambície Kurdov, podporuje zachovanie územnej celistvosti Iraku.Regionálna vláda irackého Kurdistanu medzitým dnes oznámila, že odmietla ultimátum irackej vlády, ktorá jej nariadila odovzdať Bagdadu kontrolu nad medzinárodnými letiskami na území regiónu.Iracký premiér Hajdar Abádí v utorok kurdskej regionálnej vláde oznámil, že musí do piatka odovzdať letiská v Arbíle a Sulajmáníji federálnym orgánom, inak nariadi zákaz všetkých priamych medzinárodných letov do Kurdistanu.Vláda irackého Kurdistanu organizovala v pondelok referendum o nezávislosti. Kurdskí činitelia uviedli, že jasná väčšina obyvateľov sa vyslovila za takýto krok. Zdôraznili však, že hlasovanie, ktorého výsledok nie je právne záväzný, nepovedie automaticky k vyhláseniu nezávislosti, ale k ďalším rokovaniam s Bagdadom.