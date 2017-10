Paríž hostí primátorov veľkomiest sveta, rokujú o čistote ovzdušia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. októbra (TASR) - Primátori veľkomiest z rôznych krajín sveta rokujú od nedele v Paríži o znečistení ovzdušia, ktoré je jednou z hlavných príčin klimatických zmien na Zemi. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Europe 1.Konferenciu zorganizovala sieť miest združenia C40, ktorému predsedá parížska primátorka Anne Hidalgová. Cieľom tejto iniciatívy je bojovať za kvalitu ovzdušia vo veľkých mestách a formulovať ich spoločný postoj k danej problematike.Pierre Cannet z programu Klíma, energia a trvalo udržateľná infraštruktúra v rámci francúzskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) v pondelok vo vysielaní Europe 1 upozornil, že v súčasnosti viac ako polovica ľudstva žije v mestách, pričom v roku 2050 to budú už dve tretiny. Dodal, že z tejto skutočnosti vyplýva aj to, že v mestách sa sústreďuje nielen 80 percent hrubého domáceho produktu, ale i podobný objem emisií, najmä skleníkových plynov.Cannet uviedol, že mestá pretoVyhlásil, že transformácia miest sa týka všetkých jeho sektorov, v prvom rade však mobility, pretože s ňou je spojená tretina emisií. Podľa Canneta treba dosiahnuť, aby sa obyvatelia miest presúvali aj alternatívnymi druhmi dopravy. Vyslovil sa aj za zvýšenie hustoty urbanistických celkov a zaAko informoval spravodajský portál stanice RTL, zoskupenie C40 združuje 91 miest sveta, v ktorých žije spolu 600 miliónov ľudí a je v nich sústredená štvrtina svetovej ekonomiky. RTL konštatuje, že mnohé z týchto miest sú v oblasti ochrany životného prostredianež ich vlády.Ako príklad RTL uviedla kolumbijskú Bogotu, kde sa počas celého roka na cestách každý druhý deň striedajú autá podľa toho, či sa ich evidenčné číslo končí párnou alebo nepárnou číslicou. V Mexiku zasa prideľujú farebné ŠPZ a každý deň majú zákaz jazdiť autá s ŠPZ jednej farby - v pondelok so žltou. Dánska Kodaň chce autá vykázať zo svojho centra, kde chce zrušiť aj všetky parkoviská a vybudovať namiesto nich široké cyklocesty. Podobnú politiku hlása aj Londýn, kde sa nedávno podľa RTL objavili bicyklové zápchy.