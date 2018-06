Paríž pozval ministrov z Ríma a Madridu na rokovanie ohľadne migrantov

Loď talianskej pobrežnej stráže usmerňuje francúzske humanitárne plavidlo NGO Aquarius, ktorá preváža migrantov počas plavby v Stredozemnom mori 12. júna 2018. Španielske prístavné mesto Valencia sa koncom týždňa pripravuje na príchod troch lodí so 629 migrantmi z humanitárnej lode Aquarius, ktorú odmietli prijať Malta i Taliansko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. júna (TASR) - Francúzsky minister Gérard Collomb pozval svojich rezortných partnerov z Talianska a Španielska na rokovanie do Paríža v súvislosti s krízou okolo záchranárskej lode Aquarius so stovkami migrantov, ktorých majú dopraviť k španielskym brehom po tom, ako talianska vláda nedovolila ich vylodenie v tamojších prístavoch.Predmetom stretnutia v najbližších dňoch má byť prehĺbenie dialógu v otázkach migračnej politiky, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie Collombovho ministerstva.V telefonáte s talianskym kolegom Matteom Salvinim pripomenul šéf francúzskeho rezortu vnútra nutnosť zosúladeného postupu členských štátov Európskej únie, pokiaľ ide o záchranu osôb v núdzi na mori. Zároveň požadoval úplné zohľadnenie medzinárodného práva v danej oblasti.Záchranárska loď Aquarius so 629 migrantmi zostala od soboty uviaznutá v medzinárodných vodách pri brehoch Talianska a Malty, keďže obe tieto krajiny odmietli posádke povoliť vstup. Riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý oznámil, že loď sa môže priplaviť do prístavu Valencia.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok rozhodnutie novej, populistickej talianskej vlády ostro skritizoval, pričom ho označil za. Zároveň privítal humanitárne gesto Španielska.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian zase vyzval v utorok taliansku vládu, aby svoje rozhodnutie ešte prehodnotila. Počas vystúpenia v dolnej komore parlamentu povedal, že podľa názoru humanitárnych organizácií Lekári bez hraníc a SOS Méditerranée potrvá presun migrantov z lode Aquarius do španielskej Valencie príliš dlho, informovala agentúra AP.Talianska vláda medzitým odmietla, že by migrantov na uvedenej lodi zanechala na mori svojmu osudu. Uviedla, že toto plavidlo od začiatku sprevádzali dva hliadkovacie člny. Rím takisto privítalzo strany Španielska a poznamenal, že Francúzsko v danej oblastiTaliansky minister vnútra Salvini sa sťažuje na postup Francúzska, ktoré zatvorilo svoju hranicu s Talianskom pre migrantov.