Paríž sa teší z pridelenia Olympijských hier 2024

Lima 14. septembra (TASR) - Zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v peruánskej Lime v stredu formálne potvrdilo Paríž za dejisko olympijských hier v roku 2024. Hlavné mesto Francúzska sa tak opäť presne po sto rokoch môže tešiť na svetovú športovú špičku.V Peru sa ratifikovala dohoda trojčlennej komisie MOV, Paríža a Los Angeles o tom, že v Paríži sa budú konať OH 2024, resp. v kalifornskom Los Angeles OH 2028. V hre o organizáciu OH totiž napokon zostali len títo dvaja kandidáti.uviedla primátorka Paríža Anne Hidalgová.Hlavné mesto Francúzska sa tretíkrát zhostí OH, predtým sa hry v tomto meste uskutočnili v rokoch 1900 a 1924.citovala agentúra DPA šéfa kandidatúry Tonyho Estangueta. Po viacerých neúspešných pokusoch prišiel totiž Paríž aj Los Angeles s ekonomicky menej náročnými kandidatúrami. Výhodou oboch miest je, že majú dostatok existujúcich športovísk a obrovskú verejnú podporu. Plánované rozpočty Paríža aj LA sa hýbu výrazne pod hranicou 10 miliárd dolárov, čo je obrovský rozdiel v kontraste so ZOH 2014 v Soči, ktoré stáli 50 miliárd. Medzi gratulantmi nechýbal ani francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý poznamenal, že krajina vloží všetku energiu do organizácie OH 2024.