Paríž Saint-Germain remizoval s Marseille, Neymar s červenou kartou

sumáre - 10. kolo:



OGC Nice - Racing Štrasburg 1:2 (0:1)



Gól: 54. Lees Melou (z 11 m) - 23. a 49. Da Costa, ČK: 53. Seka (Štrasburg)







Troyes AC - Olympique Lyon 0:5 (0:1)



Góly: 21. Traore, 49., 66. a 70. Depay (tretí z 11 m), 90. Diaz, ČK: 69. Herelle (Troyes)







Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain 2:2 (1:1)



Góly: 16. Luiz Gustavo, 78. Thauvin - 33. Neymar, 90.+2 Cavani, ČK: 87. Neymar (PSG)

Paríž 23. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain remizovali v nedeľňajšom šlágri 10. kola Ligue 1 na pôde Olympique Marseille 2:2. Duel nedohral hviezdny brazílsky útočník Neymar, keď videli v 87. minúte po druhej žltej červenú kartu za oplácanie. O vyrovnanie PSG sa postaral v druhej minúte nadstaveného času Edinson Cavani.Domáci sa dostali do vedenia v 16. minúte ďalekonosnou strelou Luiza Gustava z vyše 25 metrov, ktorá mala silnú rotáciu a zapadla do ľavého dolného rohu brány. O vyrovnanie sa postaral po polhodine hry Neymar presnou prízemnou strelou. Marseille poslal opäť do vedenia v 78. minúte volejom z päťky Florian Thauvin. Neymar dostal prvú žltú v 85. minúte za diskusiu s rozhodcom Ruddym Buquetom. Ten mu dal o dve minúty neskôr aj druhú a následne červenú. Brazílsky útočník totiž "vypenil" po tom, čo ho zozadu fauloval Lucas Ocampos. Neymar vstal, strčil do súpera a ten spadol na zem. O remízu sa v nadstavenom čase postaral Cavani, ktorý zakrútil do siete priamy kop.PSG figuruje na prvom mieste tabuľky s 26 bodmi. Marseille má na konte 18 bodov a je piate.Hráči Racingu Štrasburg zvíťazili nad OGC Nice 2:1. Oba góly nováčika, ktorý zaknihoval prvý ligový triumf od 13. augusta, strelil Joia Nuno Da Costa z Kapverd.Lyon si poradil s domácim Troyes vysoko 5:0. Mužom zápasu bol trojgólový holandský reprezentant Memphis Depay.