Paríž St. Germain má záujem o slovinského brankára Oblaka

Na snímke vľavo Jan Oblak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10. augusta (TASR) - Vedenie Paríža St. Germain má záujem o slovinského futbalového reprezentanta Jana Oblaka. Jeden z najlepších brankárov sveta má do roku 2021 platnú zmluvu s Atleticom Madrid.V sobotu by sa malo uskutočniť stretnutie medzi majiteľom PSG Nasserom Al-Khelaifim a hráčovým agentom Mihom Mlakarom. Ak by Oblak prišiel do Parku princov, stal by sa najdrahším gólmanom planéty. Tento primát patrí doposiaľ Talianovi Gianluigimu Buffonovi, ktorý v roku 2001 prestúpil z Parmy do Juventusu Turín za 52 miliónov eur.