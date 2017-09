PARÍZEK: Bratislavský kraj musí mať zadefinovanú stratégiu rozvoja

Na snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) – Spájať tradičné s moderným v rámci jasne zadefinovanej stratégie rozvoja v každej z kompetenčných oblastí Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). To je vízia budúcnosti bratislavského regiónu, s ktorou sa o podporu voličov bude uchádzať nominant Slovenskej národnej strany (SNS) na post predsedu BSK Lukáš Parízek.Súčasný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) chce na dôležité spojenie tradícií a moderny poukázať už v predvolebnej kampani.uviedol pre TASR.Za dôležité považuje vytvoriť strategický dokument, ktorý bude stanovovať ciele v jednotlivých oblastiach kompetencií samosprávneho kraja, od dopravy až po sociálne služby, zdravotníctvo i školstvo. Parízkovou predstavou je, aby takýto dokument prijali vo všeobecnom konsenze a ako záväzný ho nevnímal iba samosprávny kraj, ale aj ministerstvá a tiež hlavné mesto SR.vysvetlil kandidát na predsedu BSK.Fakt, že nemá skúsenosti s komunálnou a regionálnou politikou, nevníma ako hendikep. Za rozhodujúci faktor úspešnosti šéfa VÚC považuje manažérsku zručnosť a schopnosť komunikovať s odborne zdatnými spolupracovníkmi, ktorí vízie kraja môžu napĺňať. Svoje doterajšie skúsenosti v zahraničnopolitickej oblasti by chcel Parízek využiť i pri negociovaní o lepších podmienkach kraja pri čerpaní fondov Európskej únie.O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zabojuje v tohtoročných novembrových voľbách do VÚC 18 kandidátov. Okrem Lukáša Parízka je to ďalších osem nominantov politických strán či koalícií a deväť nezávislých kandidátov.Kandidátom na miesto predsedu BSK je poslanec Národnej rady SR Juraj Droba, ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska. Taktiež psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, súkromný podnikateľ Ľubomír Kolárik s podporou Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a publicista i politik Daniel Krajcer, ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených.Šéfom BSK chce byť aj pedagóg Marián Leinerovič s podporou Nového parlamentu, farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetového pracovníka Andreja Trnovca.Medzi nezávislými kandidátmi na predsedu BSK je publicista Rastislav Blaško, podnikateľ Jozef Danko, súčasný šéf kraja Pavol Frešo i vysokoškolský učiteľ a bývalý bratislavský primátor Milan Ftáčnik. Taktiež novinár Ľubomír Huďo, podnikateľ Martin Jakubec, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský mestský poslanec Jozef Uhler.Definitívny zoznam kandidátov bude známy po kontrole zo strany volebnej komisie BSK a následnej registrácii. Voľby do vyšších územných celkov budú v sobotu 4. novembra. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.