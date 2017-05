Parízek: Krajiny EÚ sa dohodli na Európskom konsenze o rozvoji

Na snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 19. mája (TASR) - Členské krajiny EÚ prijali dnes závery k novému Európskemu konsenzu o rozvoji a o jeho prepojení s humanitárnou a rozvojovou pomocou. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Lukáš Parízek to uviedol v rámci rokovaní rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.Parízek v rozhovore pre TASR pripomenul, že diplomati Únie dnes rokovali o rôznych témach, ocenil však prijatie záverov k Európskemu konsenzu o rozvoji a o jeho prepojení s poskytovaním humanitárnej a rozvojovej pomoci.Spresnil, že práce na tomto dokumente sa začali už počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a Malta v rámci predsedníckeho tria na nich intenzívne pokračovala.Nový konsenzus o rozvojovej pomoci EÚ na nasledujúcich desať až 15 rokov by mal byť oficiálne podpísaný začiatkom júna v Bruseli počas Európskych rozvojových dní (7.-8. júna)."Prediskutovali sme aj najaktuálnejšie humanitárne krízy, hlavne v Afrike - Etiópia, Južný Sudán, Nigéria, Somálsko - a tiež v Jemene," upozornil Parízek. Spresnil, že Slovensko, ktoré od roku 2011 pomáha Južnému Sudánu, si dobre uvedomuje súčasnú katastrofickú situáciu v tejto krajine a v rámci rozvojovej pomoci máme na projekty pre Južný Sudán vyčlenených takmer pol milióna eur.Podľa jeho slov sa medzinárodná verejnosť doteraz zaujímala najmä o dianie v Sýrii, ale katastrofická situácia v Jemene či v Južnom Sudáne, ktorá postihuje milióny ľudí, núti EÚ presmerovať pozornosť aj na tieto krajiny a sústreďovať finančnú a rozvojovú pomoc, aby sme čo najviac zmiernili situáciu trpiaceho obyvateľstva.Dôležitým bodom rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci bolí podľa Parízeka aj diskusie o implementácii tzv. agendy 2030 zameranej na udržateľný rozvoj." opísal situáciu Parízek. V tejto súvislosti ocenil, že vo štvrtok sa z iniciatívy SR v Bruseli konal medzinárodný seminár "EÚ-Stredná Ázia: Ako dosiahnuť udržateľný rozvoj", na ktorom predstavitelia EÚ a stredoázijských krajín, predovšetkým však Tadžikistanu, mali možnosť vymeniť si skúsenosti spojené so zavádzaním prvkov trvalo udržateľného rozvoja.