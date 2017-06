Parízek s eurokomisárom Mimicom sme hovorili o rozvojovej spoluci

Na snímke zľava eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica (vľavo) a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek . Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Bratislava 20. júna (TASR) – Rozvojová spolupráca na európskej úrovni bola hlavnou témou stretnutia eurokomisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Lukášom Parízkom. Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo na bratislavskom Bôriku, partneri o schôdzke informovali na spoločnom brífingu.Mimica dnes v rámci prvej oficiálnej návštevy Slovenska absolvuje stretnutia so zástupcami politickej sféry, štátnej správy a občianskej spoločnosti. Eurokomisára prijal v úvode minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Podobne ako s ministrom, tak i so štátnym tajomníkom Parízkom eurokomisár diskutoval o implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, o nedávno prijatom Európskom konsenze o rozvoji a hodnotili spolu aj prínosy nedávneho slovenského predsedníctva v tejto oblasti.Parízek priblížil, že s eurokomisárom viedol rozhovor aj o bilaterálnych aktivitách Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce, pričom hľadali prieniky s aktivitami v rámci Európskej únie.priblížil štátny tajomník.Mimica ocenil prínos minuloročného predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v oblasti rozvojovej pomoci, príspevok krajiny označil za veľmi úspešný.zdôraznil.Poslaním stretnutia Nevena Mimicu a Lukáša Parízka bolo prebrať dôležitosť súdržnosti sektorových politík pre udržateľný rozvoj. Počas slovenského predsedníctva sa spustila revízia európskeho konsenzu o rozvoji, ktorého hlavným cieľom bolo prispôsobiť európsku politiku rozvojovej spolupráce aktuálnym svetovým výzvam v súlade s cieľmi Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Konsenzus bol prijatý 7. júna tohto roku počas predsedníctva Malty v Rade EÚ.Slovenské predsedníctvo sa snažilo prispieť k zrýchleniu rokovaní v rámci legislatívneho procesu smerujúceho k vytvoreniu Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj. Vďaka úsiliu Slovenska bola pritom prijatá spoločná pozícia Rady EÚ k tomuto legislatívnemu návrhu. Fond má slúžiť na stimuláciu investícií súkromného sektora do krajín s rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami, aby mohli napredovať v svojom rozvoji.Mimica má na programe ešte aj stretnutie s predstaviteľmi zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti Národnej rady SR a tiež stretnutie s predstaviteľmi mimovládneho sektora. Taktiež bude hosťom na zasadnutí Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu.