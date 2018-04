Parízek: Slovensko sa bude snažiť o deeskaláciu konfliktu na Ukrajine

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 12. apríla (TASR) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) Lukáš Parízek vo štvrtok v Kyjeve podpísal výhľadový plán spolupráce Slovenska s Ukrajinou na najbližšie dva roky. Spoločne s námestníkom ministra zahraničných vecí Ukrajiny Vasyľom Bodnarom ocenil súčasné vzťahy, pričom pripomenul, že Slovensko poskytlo za uplynulé roky Ukrajine humanitárnu a rozvojovú pomoc presahujúcu dva milióny eur.Slovensko podľa Parízka prispieva k riešeniu bezpečnostnej situácie na Ukrajine na viacerých úrovniach – okrem humanitárnej a rozvojovej pomoci tiež politickou podporou, prostredníctvom školení či odovzdávania skúseností z legislatívnych zmien a procesu vstupu do EÚ.Na Ukrajine je momentálne takmer 691 pozorovateľov z osobitnej misie OBSE vrátane 12 Slovákov. Celkovo až 600 pozorovateľov OBSE pôsobí v regióne Donbasu. Slovensko bude celý budúci rok predsedníckou krajinou OBSE.zdôraznil Parízek s tým, že tému Ukrajiny bude Slovensko počas predsedníctva OBSE udržiavať v popredí.konštatoval Parízek a dodal, že Slovensko sa bude snažiť udržiavať komunikáciu medzi oboma stranami konfliktu, ktorá by mala smerovať k plneniu ich záväzkov.Bodnar po stretnutí ocenil príspevok Slovenska k osobitnej misii OSN a poďakoval sa aj za politickú podporu.vyhlásil námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí. Misia OBSE podľa neho prispieva k tomu, aby sa kríza z Donbasu nerozšírila aj za hranice Ukrajiny. Jeho krajina by zároveň privítala väčšiu angažovanosť OBSE pri implementácii dohôd z Minska. Mala by sa tiež zasadiť o príchod mierovej misie na Donbas.Parízek, ktorý je tiež osobitným predstaviteľom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo Slovenska v OBSE, sa v Kyjeve stretol aj s vedúcim Osobitnej monitorovacej misie OBSE Ertugrulom Apakanom. Naplánované má i rokovanie s veľvyslancom EÚ v Kyjeve Huguesom Mingarellim o vzťahoch Európskej únie a Ukrajiny.Počas pobytu v Kyjeve v piatok Parízek odovzdá humanitárnu pomoc ukrajinskej mimovládnej organizácii určenú pre detskú nemocnicu, ktorá sa nachádza v blízkosti línie konfliktu v Luhanskej oblasti.