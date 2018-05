Parízek: SR bude naďalej podporovať Srbsko v eurointegračnom procese

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovensko bude aj naďalej pokračovať vo všestrannej podpore Srbskej republiky na ceste do Európskej únie. Uviedol to v stredu štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek, ktorý na pôde slovenského rezortu diplomacie prijal dezignovaného veľvyslanca v SR Momčila Babiča.Obaja partneri ocenili dlhodobo dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov a zhodli sa, že Slovensko a Srbsko by mali posilniť ekonomickú spoluprácu.Babič na stretnutí poďakoval SR za podporu v reformnom a eurointegračnom procese Srbska, ako aj v kosovskej otázke.Na poste veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Babič vymenil Šaniho Dermakua, ktorý vo funkcii skončil vo februári.